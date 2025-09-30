Expresidente Santos dice que este Gobierno ha permitido que grupos criminales crezcan y deforesten

En el marco de la Semana de la Biodiversidad en Cali, durante una conferencia denominada 'Paz con la Naturaleza', el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que el crimen organizado se apoderó de muchas zonas del país donde hacen negocios sucios e incluso construye carreteras destruyendo el medio ambiente.

“Me da mucha tristeza ver filmaciones del Parque Nacional de Chiribiquete ya con carreteras ilegales por la minería ilegal. Eso está destruyendo el medioambiente”, indicó el exmandatario.

Santos señaló que el Gobierno de Gustavo Petro es responsable del crecimiento de esos grupos armados y de sus actividades ilegales.

“Este Gobierno que supuestamente quería hacer la paz también con la naturaleza pues ha hecho todo lo contrario, porque ha permitido que crezcan y se apoderen y deforesten, y que la minería ilegal hoy es inclusive un negocio más lucrativo que el mismo narcotráfico, y eso es un problema muy serio", añadió Santos.



El expresidente aseguró que este Gobierno tampoco implementó el acuerdo de paz, que el Estado no entró a remplazar lo que las Farc controlaba y por eso las bandas criminales están dominando cada vez más esas zonas del país.

Santos manifestó que el Gobierno no puede de la noche a la mañana parar la producción de petróleo y gas, porque el daño que hace es muy superior en el largo plaza para los objetivos de proteger la naturaleza es muy superior al beneficio. “Hay que ir paso a paso explicándole a la gente, pero logrando el objetivo, llegando donde uno quiere llegar”, concluyó.