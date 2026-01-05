Fajardo criticó a Petro por su postura con Estados Unidos: "Prudencia no es debilidad"

La captura de Nicolás Maduro en Caracas abrió un nuevo capítulo de incertidumbre regional y encendió el debate sobre cuál debe ser la postura de Colombia frente a Estados Unidos y Venezuela. En entrevista con Blu Radio este 5 de enero de 2026, el candidato presidencial Sergio Fajardo abordó el tema desde lo que llamó una visión de Estado, más allá de posiciones ideológicas.

Fajardo habló del impacto directo que la crisis venezolana ha tenido en Colombia, de la necesidad de evitar una guerra civil en el país vecino y de la forma como, a su juicio, el Gobierno colombiano ha manejado esta coyuntura. Su mensaje central giró alrededor de una palabra que repitió varias veces: prudencia.



Captura de Maduro: los efectos que trae para Colombia

El exgobernador de Medellín fue claro en señalar que la caída de Maduro genera alivio, pero también riesgos. “Produce un alivio ver caer al dictador Maduro. Es un dictador, eso no tiene ningún tipo de discusión”, afirmó, al recordar que su régimen provocó una crisis humanitaria que llevó a más de nueve millones de venezolanos a salir del país, tres millones de ellos hacia Colombia.

También advirtió que Maduro no solo afectó a Venezuela, sino que representó un riesgo directo para Colombia. “No es cualquier dictador, sino el señor Maduro que ha afectado la vida de Colombia y que es un riesgo para la seguridad nacional”, sostuvo.

Así fue la llegada de Maduro al tribunal de Manhattan para su primera audiencia: ¿qué le espera? Foto: ABC News

¿Cuál debe ser la postura del Gobierno colombiano?

Al referirse al presidente Gustavo Petro, Fajardo marcó distancia por el tono usado en política exterior. “Cada palabra del presidente de Colombia compromete no solo lo que él piensa, sino los intereses de Colombia”, dijo, al criticar lo que calificó como un lenguaje agresivo y personalista.

En ese punto lanzó criticó a Petro por su postura con Estados Unidos: “Prudencia no es debilidad”. Para Fajardo, discrepar es legítimo, pero debe hacerse a través de los canales diplomáticos y con un lenguaje responsable, especialmente en un contexto tan delicado como el actual.



Fajardo dice que la contundura debe tomarse con prudencia y método

Al ser consultado sobre qué habría hecho él como presidente, Fajardo fue directo: “El 3 de enero yo no hubiera hablado”. Explicó que, ante una situación de alta complejidad, lo responsable es esperar información clara, activar equipos de análisis y mantener canales fluidos con Estados Unidos antes de hacer pronunciamientos públicos.

Publicidad

Reiteró que Colombia es una democracia soberana y que sus problemas deben resolverse internamente. “Aquí nadie tiene que entrar a decirnos a nosotros cómo resolvemos nuestros problemas. Los vamos a resolver nosotros”, afirmó.

Fajardo cerró insistiendo en que gobernar exige “método, rigor, disciplina y seriedad”, y que convertir la política exterior en una confrontación personal solo aumenta los riesgos para el país.