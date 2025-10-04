Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, joven que participaba del Curso Avanzado de Combate de Suboficiales N. 113 en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército Nacional, falleció en condiciones que aún no se conocen y son materia de investigación por parte de las autoridades.

El hecho se presentó en la mañana de este sábado 4 de octubre. Apenas se registró la situación, Zabaleta fue llevado para que le prestaran atención médica inmediata, pero llegó sin signos vitales al lugar.

Fallece joven suboficial durante curso avanzado de combate en escuela del Ejército Nacional

“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del Fuerte Militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”, se lee en el comunicado de la Escuela Militar de Suboficiales.

El Ejército Nacional dispuso todos sus recursos para colaborar y apoyar a los entes judiciales competentes en el curso de la indagación. Así mismo, expresaron sus condolencias y su sentido pésame a los familiares, compañeros y toda la comunidad que lamenta la pérdida de este joven.