Familia fue atacada mientras dormía en Tolima: dos menores se salvaron

Las autoridades investigan el asesinato de una familia dentro de su vivienda en el municipio de Lérida, norte del Tolima, ocurrido durante la noche del viernes 23 de enero de 2026, un hecho que llamó la atención por las circunstancias en las que dos menores no se encontraban en el lugar.

Según información preliminar de las autoridades, varios hombres armados ingresaron de forma violenta a la casa ubicada en el barrio Resurgir durante la madrugada. Una vez dentro, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, quienes dormían en sus habitaciones.

Cuando la Policía llegó al lugar tras el aviso de vecinos que escucharon los múltiples disparos, encontró a tres personas heridas. Aunque se intentó trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud de las heridas de bala sufridas.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; su esposa, Marta Zúñiga; y su hijo, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años, todos integrantes de la misma familia.



La Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, asumió la investigación del caso. Equipos especializados adelantaron labores de inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos con el objetivo de esclarecer los motivos y responsables del ataque.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas implicadas ni la ruta de escape utilizada por los agresores, aunque se presume que contaron con apoyo externo para planear y ejecutar el ataque sin ser interceptados.

Entre las hipótesis que se manejan se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión aún no ha sido confirmada y se mantiene como parte de las líneas de investigación iniciales.

Un dato clave que surgió durante las indagaciones es que dos menores de edad que también vivían en la vivienda no estaban presentes al momento del ataque, ya que se encontraban en otro lugar acompañados por compañeros de colegio, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.

El caso motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda por parte de las autoridades en distintos sectores del municipio y zonas cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.