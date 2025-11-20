Familiares de detenidos en Venezuela advierten bloqueos en frontera si no hay liberaciones

Son cerca de 23 los colombianos que continúan detenidos en Venezuela, señalados de mercenarismo o de intentar desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Según sus familias, no han tenido acceso a abogados ni a un proceso judicial claro. Por ello, están pidiendo al Gobierno Nacional que mantenga las gestiones que permitieron la liberación de 17 connacionales el pasado octubre.

En medio de estas exigencias, esta semana los familiares bloquearon el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, como forma de protesta para exigir respuestas de la Cancillería sobre el avance de las negociaciones.

Puente Internacional Simón Bolívar Foto: AFP

El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir llegó hasta la frontera para atender la situación y reunirse con los familiares. Tras el encuentro, ambas partes entregaron declaraciones. Vicky Latorre, familiar de uno de los detenidos, advirtió:

“Nosotros como familias no descansamos. Si se hoy al 29 de noviembre, no hay liberaciones de nuestros familiares, vamos a cerrar no un solo puente de la frontera, sino vamos a cerrar los tres puentes que colindan en esta frontera de Cúcuta con Venezuela. Indefinidamente, un cierre indefinido”.



Por su parte, el vicecanciller reiteró que continúan las gestiones diplomáticas y el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr el regreso al país de estos colombianos, detenidos en la cárcel El Rodeo I desde hace más de un año.