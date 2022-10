Farc pide respetar autonomía de la JEP

En entrevista exclusiva para Blu Radio, alias 'Marcos Calarcá' habló sobre diversos temas, entre ellos la propuesta del ex ministro de protección Social, Diego Palacio, de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Publicidad

‘Calarcá’ se pronunció, además, frente a los listados de los integrantes de las Farc y los retrasos en la infraestructura de las zonas veredales.

Tras la solicitud del exministro de Protección Social del Gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, de ser considerado en la JEP y poder acogerse a sus beneficios; Marcos Calarcá, integrante del secretariado de las Farc pidió que este tipo de casos se resuelvan en el marco de la normatividad de la Jurisdicción Especial para La Paz y de lo pactado.

Publicidad

"Ese es un tema que deben resolver en el marco de la JEP. Me parece que adobar eso con opiniones de sí o no donde realmente no se resuelve me parece que es ponernos a armar una discusión que no tiene sentido. Más vale que allá lo resuelvan los que tienen que resolverlo, para eso hay un acuerdo y hay una normatividad. Insisto hay un acuerdo y hay una normatividad, todo lo que este en ese marco está bien hecho" añadió el integrante de las Farc.

Publicidad

Frente a la entrega de los listados con los nombres de los integrantes de las Farc aseguró que solo ellos pueden definir quién es o no guerrillero.

"Esos listados los entregamos nosotros sobre la base de la gente que está en las zonas y en los puntos sobre la base de los milicianos que han estado con la guerrilla durante mucho tiempo y somos nosotros los que podemos determinar quién es o quien no es guerrillero o miliciano" aseguró.

Publicidad

También, las Farc aseguraron que, a pesar de los evidentes retrasos en la infraestructura de las zonas veredales, esperan que el 30 de este mes queden completamente finalizadas para iniciar su funcionamiento.

Publicidad

"Pues no solamente es que no tengan una buena infraestructura, sino que no tienen ninguna infraestructura. Hay un compromiso y confiamos en que vamos a lograr concretarlo, y es que el 30 de abril estarán todas las zonas listas para el normal funcionamiento de los compañeros y las compañeras que se encuentran allá" resaltó.

Finalmente, Luis Alberto Albán Burbano, más conocido como 'Marco León Calarca' afirmó que a pesar de las dificultades que se han presentado con la implementación de los acuerdos, las Farc tienen la convicción de seguir avanzando con el proceso de paz.

Publicidad

Publicidad