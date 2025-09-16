Fenalco criticó falta de compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, calificó como una vergüenza que los cultivos de coca hayan superado las 300.000 hectáreas.

También aseguró que esta decisión es más política, pues según él, Estados Unidos no busca afectar como tal a los colombianos, sino darle una sacudida al gobierno para que se comprometa con la lucha antidrogas.

“Es una descertificación condicionada que afecta o, de alguna manera, castiga más al Gobierno por su falta de compromiso en su lucha contra el narcotráfico. No afecta tanto al sector privado y a los ciudadanos del país y obviamente condiciona a que haya un compromiso real y unas metas que logren en materia de erradicación y disminución de cultivos de coca”, resaltó.

El presidente de la Federación resaltó que Estados Unidos haya destacado el papel de la Fuerza Pública y de los gobiernos locales, indicando que esto es un mensaje decisión buena voluntad de parte del gobierno americano.

Esta reacción se suma a los múltiples rechazos de personalidades políticas y gremios respecto a la decisión de Estados Unidos por la descertificación parcial a Colombia.