Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Nación

Fenalco criticó falta de compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico

Los cuestionamientos frente a la política antidrogas del Gobierno del presidente Gustavo Petro siguen creciendo. Desde el sector comercio piden mayor compromiso del Gobierno Nacional.

cultivos-coca-colombia-afp.jpg
Una motocicleta pasa junto a una plantación mixta de café y hojas de coca en Argelia, departamento del Cauca, Colombia, el 6 de mayo de 2025. Estados Unidos ha descertificado a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro el 15 de septiembre de 2025, confirmando una decisión que podría costarle al país cientos de millones de dólares en apoyo militar estadounidense.
AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:15 p. m.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, calificó como una vergüenza que los cultivos de coca hayan superado las 300.000 hectáreas.

También aseguró que esta decisión es más política, pues según él, Estados Unidos no busca afectar como tal a los colombianos, sino darle una sacudida al gobierno para que se comprometa con la lucha antidrogas.

“Es una descertificación condicionada que afecta o, de alguna manera, castiga más al Gobierno por su falta de compromiso en su lucha contra el narcotráfico. No afecta tanto al sector privado y a los ciudadanos del país y obviamente condiciona a que haya un compromiso real y unas metas que logren en materia de erradicación y disminución de cultivos de coca”, resaltó.

El presidente de la Federación resaltó que Estados Unidos haya destacado el papel de la Fuerza Pública y de los gobiernos locales, indicando que esto es un mensaje decisión buena voluntad de parte del gobierno americano.

Esta reacción se suma a los múltiples rechazos de personalidades políticas y gremios respecto a la decisión de Estados Unidos por la descertificación parcial a Colombia.

