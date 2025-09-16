En vivo
Mandatarios del Valle piden fortalecer relaciones entre Colombia y EEUU tras descertificación

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle lamentaron la descertificación de Colombia por parte del Gobierno de EE. UU. Sin embargo, el alcalde Eder agradeció a EE. UU por reconocer el sacrificio que hace la ciudad de Cali y la Fuerza Pública para enfrentar el terrorismo.

Foto: AFP / Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:39 p. m.

Los mandatarios del Valle del Cauca lamentaron la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte del gobierno de los Estados Unidos, manifestando su preocupación pues esta decisión representa una fractura en la relación de ambos países.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, aseguró que si bien esta decisión no afecta la inversión americana en el país, sí representa un golpe a la reputación de Colombia, e incrementa el reto que tiene la fuerza pública para combatir el narcotrafico.

“Se va a mantener la ayuda y el apoyo que se le da a la fuerza pública, sin embargo es una relación de muchos años que hay que reconstruir, y esa reconstrucción no será fácil. La única forma de lograrlo, creo yo, es que el presidente sea proactivo en poder ayudarnos y apoyar a las regiones que venimos luchando contra los cultivos ilícitos”, dijo la gobernadora.

La mandataria aseguró que en estos momentos es crucial fortalecer acciones que permitan frenar las economías ilícitas, que son el combustible financiero de los grupos armados ilegales.

“Que nos dé la posibilidad de hacer aspersión, es muy importante y podemos hacer un piloto en Jamundí, esa articulación hará posible que mejoremos en la lucha contra los cultivos ilícitos y ver resultados en la lucha frontal contra la droga”, finalizó Toro.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a través de su cuenta de X también lamentó la descertificación, sin embargo aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos reconoce el sacrificó que a nivel local se ha adelantado en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad.

"Jamás ahorraremos esfuerzos para fortalecer relaciones estratégicas, fomentar el comercio y conseguir todas las ayudas en materia de seguridad, digan lo que quieran decir. Cali no volverá a pasar desapercibida ni sola”, aseguró el mandatario.

