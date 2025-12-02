FFMM alcanzan su nivel más alto de favorabilidad en Colombia Opina: superó el 76 %

Publicidad
Las Fuerzas Militares de Colombia se consolidaron nuevamente con una mayor favorabilidad en el país, de acuerdo con los resultados más recientes de la encuesta Colombia Opina. La medición ubicó a las fuerzas en el primer lugar con un 76,6 % de imagen positiva, un aumento sostenido que se ha reflejado en las últimas tres entregas del estudio.
Según los datos revelados, la percepción favorable pasó de 71,2 %, luego ascendió a 74,4 %, hasta llegar al registro actual, el más alto de este periodo. El incremento progresivo, señala el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, está ligado a la legitimidad construida sobre operaciones constantes, presencia en el territorio y un trabajo que no siempre es visible para la ciudadanía.
El almirante Cubides destacó que estos niveles de confianza se sustentan en la labor diaria de soldados, marinos y aviadores que operan en todo el país. Su trabajo, descrito como silencioso y permanente, abarca desde la protección de la población y la garantía de la soberanía hasta el apoyo en operaciones interinstitucionales para mantener la estabilidad en zonas críticas.
El Comando General aseguró que, con honor y cohesión, la institución continuará enfocada en contrarrestar amenazas, fortalecer la gobernabilidad y cumplir la misión constitucional asignada. Asimismo, agradeció a los ciudadanos por respaldar a los más de 230.000 hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública y que, según el mensaje del alto mando, mantienen su compromiso con la seguridad y la paz del país.