Nación  / FFMM alcanzan su nivel más alto de favorabilidad en Colombia Opina: superó el 76 %

FFMM alcanzan su nivel más alto de favorabilidad en Colombia Opina: superó el 76 %

Las Fuerzas Militares se mantienen como la más valoradas del país, según la encuesta Colombia Opina, elaborada por Invamer.

