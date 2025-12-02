FFMM alcanzan su nivel más alto de favorabilidad en Colombia Opina: superó el 76 %

Las Fuerzas Militares de Colombia se consolidaron nuevamente con una mayor favorabilidad en el país, de acuerdo con los resultados más recientes de la encuesta Colombia Opina. La medición ubicó a las fuerzas en el primer lugar con un 76,6 % de imagen positiva, un aumento sostenido que se ha reflejado en las últimas tres entregas del estudio.

Según los datos revelados, la percepción favorable pasó de 71,2 %, luego ascendió a 74,4 %, hasta llegar al registro actual, el más alto de este periodo. El incremento progresivo, señala el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, está ligado a la legitimidad construida sobre operaciones constantes, presencia en el territorio y un trabajo que no siempre es visible para la ciudadanía.

Almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares. Foto: AFP

El almirante Cubides destacó que estos niveles de confianza se sustentan en la labor diaria de soldados, marinos y aviadores que operan en todo el país. Su trabajo, descrito como silencioso y permanente, abarca desde la protección de la población y la garantía de la soberanía hasta el apoyo en operaciones interinstitucionales para mantener la estabilidad en zonas críticas.

El Comando General aseguró que, con honor y cohesión, la institución continuará enfocada en contrarrestar amenazas, fortalecer la gobernabilidad y cumplir la misión constitucional asignada. Asimismo, agradeció a los ciudadanos por respaldar a los más de 230.000 hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública y que, según el mensaje del alto mando, mantienen su compromiso con la seguridad y la paz del país.