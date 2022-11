Fijar fecha para firma de acuerdo de paz fue una cortina de humo: senador Rangel

Al respecto, el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, opinó en diálogo con Blu Radio que “fue muy irresponsable el presidente Santos al fijar esta fecha porque a ciencia y consciencia sabía que no se podía cumplir”. (Lea también: Piedad Córdoba plantea referendo constituyente para acuerdos de paz con las Farc )

Publicidad

“Con esta fecha pasó lo mismo que con cuatro compromisos anteriores que el Gobierno estableció para la firma de un acuerdo definitivo, esta vez también era absolutamente incumplible”.

El senador añade que son muchos los temas que faltan por tramitar en la mesa de conversaciones, “para empezar hay 22 asuntos pendientes en los acuerdos ya firmados y adicionalmente hay 28 temas pendientes que según las Farc deberían ser tramitados en la mesa”.

Publicidad

Adicionalmente, “está el asunto del llamado cese bilateral, que implica un previo acuerdo sobre las zonas de concentración que todavía no se ha logrado. El tema de la dejación de armas, la refrendación, etc., temas sobre los cuales no era posible prever que en unos pocos meses se pudiera llegar a un acuerdo.

Publicidad

“Creo que esto fue simplemente una cortina de humo para generar unas expectativas falsas, mantener distraída a la opinión pública de los inmensos problemas nacionales que está ocasionando el Gobierno del presidente Santos”, sentenció. (Lea también: No podemos levantarnos de la mesa por no cumplir fecha de acuerdo final: Cristo )

Sobre el tema también se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien opinó que “la fecha que se estableció hace 6 meses permitió darle un impulso definitivo al proceso de paz, pues había un sentimiento de pesimismo, de poca esperanza frente a los avances del proceso, veníamos de una situación difícil en materia de orden público por las acciones de las Farc”.