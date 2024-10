Fiscal dice que pago por Pegasus fue un hecho, ¿quién lo compró y dónde está el software?

La fiscal general, Luz Adriana Camargo , dijo el fin de semana pasado que el pago de 11 millones de dólare por el software Pegasus sí existió, información que complementa lo que había dicho la Fiscalía, que la semana pasada reveló que se pagaron al menos 5 millones en efectivo..

“La operación por 11 millones de dólares existió, hubo un primer pago, que fue en junio, de 5,5 millones. De acuerdo con la información que se emite ahí, la alerta de operaciones sospechosas nos indica que el dinero llega en efectivo, en dólares americanos. Se tiene la certeza de que es así porque hay un formulario de operación cambiaria donde se registra el ingreso del dinero a Israel”, dijo la funcionaria en entrevista con el diario El Tiempo.

Al respecto, los panelistas y periodistas de Mañanas Blu debatieron sobre quién compró el software espía y dónde está.

“No podemos negar el hecho, que es un hecho enormemente grave, al que le faltan un montón de patas por saber. Por ahora, está la prueba de un hecho de enorme gravedad”, dijo Héctor Riveros.

Pegasus y la analogía del cadáver

El panelista usó una analogía para explicar lo que podría estar sucediendo con el caso Pegasus: “Es como si hubiera un cadáver en la calle con un tiro. ¿Quién le pegó el tiro? ¿De quién era el revolver? ¿Había un autor intelectual?”.

“El cadáver es un hecho cierto de que hubo la compra de este software con unos dineros que no aparecen registrados. El cadáver está ahí y está caliente y tiene un tiro en la cabeza”, añadió Riveros.

La pregunta adicional, según Ricardo Ospina, es: ¿para qué se usó? En ese sentido, Néstor Morales, director del programa, opinó que prefiere esa analogía, pero, al contrario: “María Camila (Orozco) acaba de decir que está el arma, pero no está el muerto. Me gusta más esa. Sabemos que hay arma, posiblemente hay muerto, pero no sabemos dónde está el arma”.

Pro su parte, Luis Ernesto Gómez dijo que hay un hecho cierto y es que en el Gobierno de Iván Duque Colombia compró Pegasus y que, por lo tanto, ya hay un máximo responsable.

“Tiene nombre y apellido y es Iván Duque, presidente de Colombia, que era el presidente de Colombia. Urge que tanto el general Vargas (Jorge Luis) y el expresidente Duque se pronuncien para qué se compró ese software ilegal”, puntualizó.

¿Qué dice la Aeronáutica Civil sobre los vuelos que llegaron a Bogotá?

LaAeronáutica Civil se pronunció sobre los vuelos que llegaron a Bogotá en respuesta a un derecho de petición presentado por el Representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Alejandro Toro. El congresista solicitó información específica sobre vuelos directos entre Israel y Bogotá, a lo cual la Aeronáutica aclaró varios aspectos relevantes.

En primer lugar, indicó que no existen vuelos directos entre Israel y Bogotá debido a la distancia y a la falta de aeronaves con autonomía suficiente para cubrir dicha ruta sin escalas. Sin embargo, señaló la existencia de dos vuelos que cumplen con algunas características mencionadas en la solicitud del representante.

El primer vuelo aterrizó en Bogotá el 26 de junio a las 8:10 p.m., procedente de San Vicente y las Granadinas, y partió el mismo día a las 5:38 p.m. con destino a la República Dominicana. El segundo vuelo llegó a Bogotá el 17 de septiembre a las 12:50 p.m., procedente de la República Dominicana, y partió el 19 de septiembre a las 9:42 p.m. hacia Santo Domingo, también en la República Dominicana.

La Aeronáutica Civil destacó que estos vuelos podrían coincidir con los criterios establecidos en la solicitud de información del congresista. Esta respuesta se enmarca en el contexto de la investigación que Alejandro Toro lleva a cabo tras su intervención en la Comisión de Asuntos de Seguridad y Defensa, relacionada con el caso Pegasus. En ese debate, Toro anunció su intención de solicitar oficialmente información sobre las aeronaves que llegaron al país.

Finalmente, persiste la incógnita sobre la identidad de los pasajeros y quiénes los recibieron en Bogotá. El representante insiste en la necesidad de esclarecer estos detalles, sugiriendo que las cámaras de seguridad de la base de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, donde aterrizaron las aeronaves, podrían aportar información relevante para resolver este enigma.