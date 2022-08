“Fiscal general no será obstáculo para el Gobierno”: Barbosa sobre reunión con Petro

Al término de su encuentro con el presidente Gustavo Petro , el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a los enfrentamientos que tuvo en campaña con el hoy mandatario, aseguró que esas diferencias quedaron en el pasado y que acordaron trabajar conjuntamente.

“Lo que existió fue unos comentarios que se dieron en un escenario totalmente distinto y que finalmente quedan totalmente superados (…) sigo ejerciendo las competencias de persecución penal en el territorio colombiano en múltiples casos, en narcotráfico, en corrupción, en todos los temas, pero el fiscal general no será obstáculo para el ejercicio de Gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló el fiscal.

Y es que los dos tuvieron una dura pelea cuando Petro como candidato dijo que no iba a renunciar a su fuero de senador porque las investigaciones en su contra las habría asumido la Fiscalía donde no tiene garantías; Barbosa le respondió que no podía buscar la presidencia cabalgando sobre las instituciones.

Recientemente también habían tenido un desencuentro por el tema de los jóvenes capturados de Primera Línea, en su discurso de victoria, Petro le pidió al fiscal liberarlos y Barbosa le respondió que buscara cambiar la ley mediante el Congreso.

Sobre el levantamiento de las órdenes de captura de los negociadores del ELN y la razón por la que no se tomó esa medida con alias ‘Antonio García’ , Barbosa respondió que no está en sus competencias tomar esas decisiones porque él solo levantó aquellas órdenes que puntualmente le pidió el Gobierno nacional.

