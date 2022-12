Fiscal Ladino defiende principio de oportunidad en caso del Fondo Premium

Alexandra Ladino, fiscal que lleva el caso del descalabro al Fondo Premium, explicó por qué el ente acusador busca brindarles un principio de oportunidad a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.



Ladino aclaró que los implicados no van a quedar en libertad por cuenta de esta figura jurídica y que efectivamente vana a recibir una condena, aunque, según la fiscal, estén por vencerse los términos.



La funcionaria señaló que la Fiscalía ha adelantado un “trabajo serio y responsable para esclarecer cómo se dieron los hechos al interior del Fondo Premium y que no va a significar impunidad ni el desconocimiento para los derechos de las víctimas”.



Ladino dijo que se trata de “un beneficio para la justicia a cambio de eliminar una sola conducta punible (…) que ayude a esclarecer la verdad de los hechos.



El beneficio sería por el delito de captación masiva e indebida de dineros del público, y se daría a cambio de información que permita conocer como se realizaron las operaciones del Fondo Premium en Curazao y qué directivas estuvieron implicados.



Para el periodista e investigador Alberto Donadio, quien ha seguido de cerca el caso y quien escribió el libro ‘El cartel de Interbolsa’, la explicación de la Fiscalía no convence ni a las víctimas ni a sus apoderados.



“Las explicaciones de la Fiscalía no convencen porque hay un favoritismo de la Fiscalía hacia los autores de los delitos en el Fondo Premium.



Lombana trabajó con el exfiscal general Eduardo Montelagre como asesor jurídico en Saludcoop, Montealegra hizo un homenaje público en la Universidad el Rosario”, dijo Donadio.



“La Fiscalía ha actuado para favorecer a los defendidos de Lombana, Ladino puede dar todas las explicaciones pero lastimosamente no hay credibilidad (…) La Fiscalía se ha puesto al servicio de Lombana”, aseguró.