Fiscal revela llamada al presidente Petro para notificarle suspensión de capturas a disidencias

En el marco de la paz total que lidera el Gobierno de Gustavo Petro, el presidente le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que levantara las órdenes de captura contra varias cabecillas de las disidencias de la Farc para abrir el camino a los diálogos de paz.

Después de varias semana, finalmente, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, levantó 19 órdenes de captura y aseguró, en diálogo con Mañanas Blu, que el presidente Gustavo Petro le agradeció por la decisión al apoyar el camino de la paz total del Gobierno.

"Yo incluso ayer se lo dije telefónicamente, hablé con él y le dije que habíamos tomado esa decisión. Él me dijo que muchas gracias y que era importante para el proceso de paz total, y obviamente le deseo mucha suerte en su negociación, pero yo más allá de eso no voy a entrar a hacer valoraciones", expresó el fiscal en Mañanas Blu.

Si bien desde la Fiscalía General de la Nación existió una negativa ante el tema e incluso Barbosa dijo que bajo su dirección no levantaría órdenes de captura, el presidente se comunicó con él y la planteó las garantías del proceso, que, según él, eran lógicas y por eso cedió en la decisión de la paz total.

"Yo le envié una comunicación al presidente diciéndole que había 11 personas de esas 20 que habían decidido o que habían sido acreditadas como personas firmantes del acuerdo de paz del 2016 que no habían cumplido. Me aclarara en qué condición y si les iba a dar carácter político a esas personas y a esa organización. Él me responde y me dice sí, le voy a dar carácter político, voy a negociar con este nuevo grupo o este grupo, así tenga personas que hayan incumplido el acuerdo, así hayan sido personas firmantes y lo hago además con fundamento en unas normas constitucionales y legales que están determinadas en el artículo 188 y 189 de la Constitución, que está determinada a través de sentencias de la Corte Constitucional. Para nosotros y para mí es suficiente el argumento y yo levanto estas órdenes", explicó el fiscal general.

Asimismo, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que entre las órdenes que se levantaron no hay ninguna que tuviera una extradición pendiente, pues la mayoría estaban por concierto para delinquir y quedará en manos del Gobierno nacional cómo se llevarán estos diálogos y sus efectos judiciales.

"Yo lo que hago es revisar las consideraciones constitucionales y legales que me planteó el gobierno, y en este caso concreto considero que existen las condiciones para la suspensión. Más allá de eso, y si el presidente le da un nuevo carácter político a esas organizaciones para renegociar o para negociar nuevos o unos acuerdos de aquellos que no quedaron incorporados o se salieron", añadió.