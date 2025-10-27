Fiscalía exige libertad inmediata de agentes secuestrados por ELN: no son fichas de cambio

La Fiscalía reiteró su llamado urgente al ELN para que libere de manera inmediata y sin condiciones a los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia, quienes permanecen secuestrados desde el pasado 8 de mayo en Arauca.

La entidad rechazó la intención del ELN de condicionar la libertad de los servidores a un canje, “como si se tratara de fichas de cambio”, y recordó que ambos son funcionarios judiciales cuya labor consiste en acompañar procesos de protección a víctimas, testigos e intervinientes en actuaciones penales, dentro de la misión constitucional de investigar delitos y llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

Además, expresó su agradecimiento y respaldo a las gestiones humanitarias que adelantan organismos nacionales e internacionales para lograr el retorno sano y salvo de los secuestrados, entre ellos la ONU y su Misión de Verificación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.

Según la Fiscalía, son inadmisibles tanto la amenaza de un supuesto “juicio revolucionario” en contra de los cuatro uniformados —dos más de la Policía— como las demás exigencias incluidas en la más reciente comunicación del ELN sobre su situación.



Finalmente, la entidad aseguró que continúa la investigación contra los integrantes del llamado frente oriental de guerra del ELN, responsables del secuestro extorsivo, y reiteró que no descansará hasta lograr que los funcionarios regresen a sus hogares, libres y a salvo.