Fiscalía pone en entredicho veracidad de testigos contra Álvaro Uribe

Durante una nueva jornada de la audiencia, en la que pide la preclusión o terminación del proceso contra el ex presidente Álvaro Uribe, por presunto soborno de testigos, la Fiscalía buscó desmeritar la validez de los testigos contra el ex mandatario.

En tal sentido, presentó una declaración del testigo Juan Guillermo Monsalve demostrando la cercanía que tenía con el senador Iván Cepeda y de su influencia para que no lo cambiaran de cárcel.

Posteriormente, presentó otra declaración que el testigo Carlos López, alias ‘Caliche’, entregó a la Corte en la cual admitió que se valió de mentiras, tanto con Monsalve para presionar una retractación contra el expresidente, como de una supuesta cercanía con el representante Álvaro Hernán Prada para asegurar el testimonio.

Este testigo, alias ‘Caliche’ precisamente reveló ante la fiscalía que Monsalve le dijo en una visita que le hizo a la cárcel que la foto que la Corte tenía de él en la hacienda Guacharacas de los Uribe fue un montaje.

Así mismo, la Fiscalía reveló la indagatoria del exrepresentante Prada en la que éste asegura a la Corte que fue contactado por alias ‘Caliche’ y que este le dijo que había una persona en la cárcel picota de Bogotá que quería retractarse de unas declaraciones, pero aclaró que fue el quien desde la cárcel lo buscó.

En el testimonio que rindió alias ‘Caliche’ considerado hombre de confianza y que le hacía favores a Monsalve, explicó que desde su lugar de reclusión Monsalve hacía negocios de narcotráfico y compra y venta de bienes producto del narcotráfico, al tiempo que indicó que le pidió ayuda con un fiscal en Neiva donde tenía un proceso por el homicidio de tres personas que había degollado.

Este miércoles continuará la Fiscalía exponiendo chats y audios, entre otras pruebas para demostrar que quienes acusan al ex presidente no tienen credibilidad