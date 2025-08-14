Francia apuesta por paz rural en Colombia con nuevo financiamiento de 200 millones de euros

Francia y Colombia reforzaron su alianza para la construcción de paz y el desarrollo rural con la firma de un financiamiento por 200 millones de euros, destinado a impulsar la Reforma Rural Integral (RRI). La iniciativa, liderada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y respaldada por el gobierno colombiano, busca transformar los territorios más golpeados por el conflicto armado y la pobreza.

El anuncio se hizo oficial en Bogotá, donde el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, destacó que este acuerdo no es un gesto aislado, sino parte de un compromiso histórico de su país con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. “La firma de este financiamiento subraya el compromiso continuo de Francia con la construcción de la paz en Colombia”, afirmó, subrayando el rol francés como país acompañante del capítulo 1 del Acuerdo, relacionado con los acuerdos de paz y centrado en la reforma rural.

Además del financiamiento, la operación incluye 2,7 millones de euros en asistencia técnica no reembolsable, dirigidos a fortalecer procesos clave como la agroecología, la asociatividad, la conservación del medio ambiente y la equidad de género.

Lamine Sow, director de la AFD en Bogotá, explicó que el financiamiento se enfoca en tres pilares: el ordenamiento territorial para un desarrollo sostenible con acceso equitativo a la tierra, la innovación agrícola que impulsa la economía campesina en zonas priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la reducción de brechas de género, reconociendo el papel clave de las mujeres rurales.

Este préstamo busca respaldar una transformación estructural del campo colombiano, apostándole a un modelo agroecológico que saque a las comunidades del círculo de pobreza y violencia, y las conecte con oportunidades sostenibles e incluso con mercados internacionales, incluidos los europeos.