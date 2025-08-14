Gobierno invertirá $50.000 millones para crear 113 nuevas comisarías de familia

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0915 de 2025, mediante el cual se modifica la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La nueva normativa contempla la creación de 113 comisarías de familia y la incorporación de 547 nuevos cargos, de los cuales 339 serán ocupados por profesionales universitarios y 208 por profesionales especializados.

La implementación de estas medidas contará con una inversión de 50.000 millones de pesos, provenientes de los recursos propios del ICBF. Según la entidad, esta decisión busca fortalecer la atención a la niñez y garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

El decreto fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián; y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barra Beltrán. La gestión fue impulsada por la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

La distribución de los nuevos cargos estará a cargo de la directora del ICBF, conforme a la normativa vigente. La provisión de empleos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y demás disposiciones aplicables, dentro de los límites de las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.

El Decreto 0915 entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación oficial.

