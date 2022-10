Francia Márquez dice que no pidió cobijas de plumas de ganso: “Soy ambientalista, me da hasta risa”

La vicepresidenta Francia Márquez habló por primera vez sobre el escándalo por la compra de artículos de lujo para las casas privadas de ella y el presidente Gustavo Petro, a través de dos órdenes de compra que suman 173 millones de pesos.

A través de esos contratos compraron cobijas de plumas de ganso, un televisor de 27 millones de pesos, sartenes y otros artículos, muchos de ellos con sobrecostos y un gasto que se hace además en pleno debate de la tributaria, donde van a poner a los colombianos a pagar más impuestos, porque dicen no hay plata.

El pronunciamiento lo hizo la vicepresidenta en entrevista con RTVC, el sistema de medios públicos, donde se defendió y dijo que a ella no la consultaron para la compra de esos objetos, que han sido tan cuestionados

“No hubo mucha consulta. Nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y es la imagen del país cada una de estas casas”, indicó.

La de Francia Márquez es, en parte, la misma justificación que dio el Departamento Administrativo de la Presidencia. Entre risas, la vicepresidenta agregó que ella, como ambientalistas que es, no fue quien pidió la compra de los polémicos plumones de ganso.

“Hicimos pedidos, pero yo no me enfoqué en cosas gigantes, pero tampoco de los plumones de plumas de ganso , soy ambientalista, así que me da hasta risa”, puntualizó.

Pero Márquez también habló de lo que sí pidió, lo cual tiene que ver con su historia de vida. Ella trabajó en el servicio doméstico y siempre cuenta que tuvo que soportar “muchas humillaciones”. En la entrevista señaló que lo primero que hizo al recibir su casa privada como vicepresidenta fue ir a las habitaciones de ellas, de las empleadas domésticas, y que, viendo las condiciones en que estaban, ordenó cambiarles las camas por unas más grandes:

“Llegamos aquí y encontré, para sorpresa mía, la misma cama chiquitita, entonces hice la solicitud de tres camas más grandes donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda la instalación limpia y darnos de comer, tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada”, agregó.

Esas camas, sin embargo, no aparecen en las órdenes de compra reveladas. Sobre este mismo asunto, reconoce y acepta la vicepresidenta la indignación que ha generado el tema en la opinión pública y cuenta que habló con Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

“Tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, no podemos gastar de manera exorbitante”, afirmó.

Finalmente, dice Francia Márquez que no va a renunciar, esto ante las críticas y pedidos que ha recibido en ese sentido.

“Mi propósito es desempeñar un rol fundamental en este gobierno, honrar mi palabra y ocupar el cargo de vicepresidenta de la República durante estos cuatro años, tal cual cómo está estipulado”, concluyó.

