"Fue un error que no puede mantenerse": mindefensa sobre presencia de disidencias en elecciones El comunicado del Ministerio busca aclarar la posición del Gobierno en este asunto, afirmando que "no hay una decisión de Gobierno frente al tema" y destacando que hubo una falta de comunicación que será corregida, y que se trata de un "error que no puede mantenerse".