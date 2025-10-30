Fue un procedimiento ordinario de verificación: Colombia Humana por diligencia de Fiscalía

El partido Colombia Humana se pronunció frente a la diligencia que adelantó la Fiscalía General de la Nación, el pasado miércoles, en el marco de las indagaciones que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña 'Petro Presidente 2022'.

El movimiento aseguró que el requerimiento de información hecho por la Fiscalía es un procedimiento ordinario de verificación de documentos, y que no corresponde a una investigación penal al partido o a sus directivas.

Por medio de un comunicado, la colectividad afirmó que siempre ha atendido de manera respetuosa y transparente los requerimientos de las autoridades, entregando la documentación solicitada dentro de los plazos establecidos.

Cabe recordar que el documento que respaldó la diligencia —expedido por el fiscal 50 Anticorrupción, Elkin Javier Ardila Espinosa— ordenó a la Policía Judicial realizar una búsqueda selectiva en las bases de datos del movimiento Colombia Humana.



Allí se solicitó la entrega de contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, órdenes de servicio y cualquier evidencia que acredite transacciones vinculadas con la campaña presidencial del Pacto Histórico, especialmente pagos a Google y de publicidad digital.

Finalmente, Colombia Humana reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética pública.