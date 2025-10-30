En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fue un procedimiento ordinario de verificación: Colombia Humana por diligencia de Fiscalía

Fue un procedimiento ordinario de verificación: Colombia Humana por diligencia de Fiscalía

La colectividad afirmó que siempre ha atendido de manera respetuosa y transparente los requerimientos de las autoridades, entregando la documentación solicitada dentro de los plazos establecidos.

colombia humana.jpg
Foto: Tomada de X, @AndresCamiloHR.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

El partido Colombia Humana se pronunció frente a la diligencia que adelantó la Fiscalía General de la Nación, el pasado miércoles, en el marco de las indagaciones que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña 'Petro Presidente 2022'.

El movimiento aseguró que el requerimiento de información hecho por la Fiscalía es un procedimiento ordinario de verificación de documentos, y que no corresponde a una investigación penal al partido o a sus directivas.

Le puede interesar:

  1. Presidente Gustavo Petro
    Presidente Gustavo Petro.
    Foto: AFP
    Judicial

    Fiscalía avanza en indagaciones sobre financiación de la campaña Petro Presidente

  2. Miguel Uribe y alias El viejo,
    Foto: Senado.
    Judicial

    Fiscalía explicó vínculos de alias ‘El Viejo’ y la Segunda Marquetalia

Por medio de un comunicado, la colectividad afirmó que siempre ha atendido de manera respetuosa y transparente los requerimientos de las autoridades, entregando la documentación solicitada dentro de los plazos establecidos.

Cabe recordar que el documento que respaldó la diligencia —expedido por el fiscal 50 Anticorrupción, Elkin Javier Ardila Espinosa— ordenó a la Policía Judicial realizar una búsqueda selectiva en las bases de datos del movimiento Colombia Humana.

Allí se solicitó la entrega de contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, órdenes de servicio y cualquier evidencia que acredite transacciones vinculadas con la campaña presidencial del Pacto Histórico, especialmente pagos a Google y de publicidad digital.

Finalmente, Colombia Humana reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética pública.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad