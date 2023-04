Fuerte reclamo de madre de soldado asesinado en Catatumbo a mindefensa: "¿Dónde está la paz?"

Un ataque del ELN con explosivos se registró en el corregimiento Guamalito, zona rural de El Carmen, Norte de Santander, en zona del Catatumbo. El atentado dejó un saldo de nueve militares muertos y siete más heridos.

Los uniformados fueron atacados con tatucos y ráfagas de fusil en las horas de la mañana del pasado miércoles, 29 de marzo.

En las honras fúnebres de uno de los militares asesinados, María Micaela Bohórquez, madre del cabo tercero Juan Mateo Benavides Bohórquez, visiblemente afectada, le hizo un duro reclamo al ministro de Defensa, Iván Velásquez y, le cuestionó por la paz de Colombia.

“Terrible, esas pobres mamás todas las familias, ¿a son de qué están peleando todos estos muchachos?, ¿a son de qué? Una paz que ¿en dónde está? Ustedes me lo entregan en un cajón" , señaló.

Velásquez trató de consolarla y le resaltó la solidaridad del país ante la situación dolorosa por la que pasan las familias de los militares asesinados.

"Muy doloroso. Todos sentimos, no como sienten las madres, no como sienten las familias porque ese es un dolor que solamente quien tiene directamente lo siente. En los demás, la solidaridad. En situaciones de estas no hay palabras para decir frente a todo lo que ustedes sienten. ¿Cómo lograr la confianza en Dios, la esperanza, que ayuda por lo menos a soportar dolores de estos?”, le dijo.

Entre las víctimas del atentado estaban dos suboficiales y siete soldados que prestaban el servicio. Los militares pertenecían al batallón Especial Energético y Vial N•10, que brinda seguridad en la vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito.

