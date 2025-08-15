Fuerza Aeroespacial transporta más ayudas a Inírida por grave emergencia invernal

La emergencia invernal que enfrenta el departamento de Guainía mantiene en alerta a las autoridades nacionales. Las intensas lluvias y las inundaciones han dejado incomunicada a su capital, Inírida, lo que impide el transporte terrestre de alimentos y elementos básicos.

Ante esta situación, un C-40 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó un nuevo vuelo humanitario en el que trasladó 13 toneladas de asistencias de emergencia, por solicitud de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con este operativo, ya son alrededor de 33 toneladas de ayudas las que han llegado a Guainía por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Estos apoyos son fundamentales para mitigar la escasez que afrontan los habitantes, especialmente en Inírida, donde las inundaciones han aislado a cientos de familias.

Guainía es uno de los territorios más apartados del país y, en medio de la emergencia, la llegada de las aeronaves militares se ha convertido en la única vía para garantizar el acceso a víveres, agua y elementos de primera necesidad.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó que sus tripulaciones y aeronaves representan hoy “la esperanza en medio de la calamidad”, al demostrar su compromiso con las comunidades más vulnerables del país.

La Fuerza Aeroespacial reafirmó que continuará desplegando todas sus capacidades para garantizar la atención a las familias afectadas.