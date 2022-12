Gabriel García Morales, el testigo clave contra Roberto Prieto

El ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, sería testigo en contra del exgerente de la campaña ‘Santos Presidente’, Roberto Prieto.



La Fiscalía reveló que el ventilador de García Morales salpica a por lo menos 5 empresarios y exfuncionarios públicos.



Durante la audiencia de acusación formal contra el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, la Fiscalía General de la Nación señaló que en el marco del principio de oportunidad que se tramitó entre García y el ente acusador, este será testigo contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.



Asimismo, será testigo contra el empresario Eduardo Zambrano, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías y el empresario Enrique Ghisays Manzur.



Las reuniones



También, la fiscal Amparo Cerón hizo un recuento de cómo se logró la adjudicación de la adición de la Ruta del Sol II.



Señaló que fue a través de varias reuniones entre los empresarios brasileños, Gabriel García Morales y José Elías Melo. Sin embargo, resaltó que quienes se reunían con más frecuencia eran García Morales y Luis Bueno Jr., algunas veces en las oficinas del Ministerio de Transporte y otras en un apartamento al norte de la ciudad, de quien ya se sabe quién es el propietario, pero no fue revelado su nombre debido a que aún se encuentra en investigación.



Con dichas reuniones se confirmó un consorcio entre Odebrecht con un 62% de participación, Episol con 33% y CSS Constructores con 4.99%. Dicho consorcio fue el ganador de la adjudicación del proyecto meses después.



El pago



"En esa misma reunión el ex viceministro Gabriel García Morales solicitó a Luis Antonio Bueno Jr. el pago de 6.5 millones de dólares americanos a cambio de orientar al consorcio para que ofertará una propuesta formalmente perfecta a efectos de que el contrato les fuera adjudicado", señaló la fiscal, quien posteriormente detalló cómo este pago fue autorizado por Luiz Antonio Mameri.



Adicionalmente, Bueno Jr. también informó de esta transacción a Melo Acosta, quien aprobó los pagos realizados.



Tras tener lista la negociación, fue programada una reunión en donde se definió a quien se le haría llegar el pago del soborno. Este soborno fue proveniente de recursos no contabilizados vía "off shore" a la empresa Lurion Trading INC. que tenía como representantes a los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays Manzur.



La Fiscalía tiene soportes de pago de Odebrecht de 800 mil millones de dólares. No obstante, se perdió la trazabilidad de algunas consignaciones ya que muchas acciones se desviaron a las empresas Oil & Gas Logistics y Pacific Infraestructure.



García Morales, el testigo estrella



Con la legalización del principio de oportunidad por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el ex viceministro se convierte en el testigo estrella del caso, ya que según la Fiscalía, reveló importante información que permitieron a las autoridades evidenciar cómo fue el entramado de corrupción.



Finalmente, García Morales ya hizo entrega voluntaria de bienes que consisten en 2 mil acciones de la empresa Pacific Infraestructure, cotizadas por 2 millones de dólares.



