Gaula desmantela call center de extorsión en la cárcel de Cómbita

A través de una inspección realizada por el Gaula de la Policía en varias celdas de la cárcel de Cómbita en Boyacá, se encontraron elementos tecnológicos destinados a un call center criminal, en el que los presos se hacían pasar por funcionarios de la Policía y la Fiscalía para pedirle plata a sus víctimas, que eran comerciantes, transportadores y empresarios de la ciudad de Bogotá.

En la operación se encontraron 50 celulares, un Ipad, joyas, 5 módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, 23 armas corto punzantes, un kilo de marihuana y 12 libretos con información criminal.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que gracias a estas intervenciones se desmantelan estructuras criminales que operan desde las cárceles y que se dedican a la extorsión digital.

“Nuestro grupo Gaula lideró una actividad operacional contra la extorsión en el Centro Carcelario, El Barne ubicado en Cómbita Boyacá. Contó con un despliegue de 150 uniformados así como elementos tecnológicos como drones, con los cuales fueron registradas 303 celdas de dicho establecimiento carcelario”, indicó el general Cristancho.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del 2025 se registraron 291 casos de extorsión, lo que representa una reducción del 19 % en comparación al año anterior.