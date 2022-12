General Alberto José Mejía, nuevo comandante de las Fuerzas Militares

El presidente Juan Manuel Santos nombró al general Alberto José Mejía como nuevo comandante de las Fuerzas Militares.



Mejía Ferrero es de Bogotá, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1978 y ascendió al grado de subteniente del arma de Infantería en 1981



El 9 de julio de 2015 el presidente Santos lo había designado como comandante del Ejército Nacional.



El general Mejía es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes y posee tres maestrías en Asuntos de Seguridad Internacional.



Durante sus 36 años de vida militar ha ocupado cargos como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales; comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército; comandante de la Cuarta Brigada; jefe de Planeación y Transformación del Ejército; comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales; director de la Escuela de Infantería, y comandante de la Escuela de Lanceros.



Por el trabajo durante su carrera militar tiene más de 40 condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras.



General Ricardo Gómez Nieto, nuevo comandante del Ejército



Santos anunció que, tras la designación del general Alberto José Mejía como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, se nombró como nuevo comandante del Ejército Nacional al general Ricardo Gómez Nieto.



El nuevo comandante del Ejército es Administrador de Empresas, ingeniero en obras civiles y militares, magister en Seguridad y Defensa Nacional, tiene estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en alta dirección empresarial.

Gómez Nieto tiene, además, cursos de lancero, paracaidista, contraguerrilla rural, topografía, ciencias militares, docencia universitaria y básico de policía militar.

También se ha desempeñado como comandante del Batallón de contraguerrillas No. 26 Arhuacos, comandante del Batallón de ingenieros no. 5 Franciscos José de Caldas, comandante del Comando Operativo no. 18, director de la Jefatura de Reclutamiento, y director general del Hospital Militar Central, entre otros cargos.

Por su desempeño en los diferentes cargos ostentados ha sido condecorado más de 15 veces, entre esas la Medalla de Fe en la Causa y la Orden de Boyacá categoría Gran Oficial.

Santos acepta retiro del servicio activo del general Juan Pablo Rodríguez



El saliente comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Juan Pablo Rodríguez, pidió al presidente Juan Manuel Santos el retiro del servicio activo, que inmediatamente fue aceptado por el mandatario de los colombianos.



El general Rodríguez agradeció “a todos los soldados de tierra, mar y aire, así como a todos los soldados de la patria”.



Además, dijo que quiere ser recordado como el oficial que logró la victoria militar sobre las guerrillas.



“Quiero que el pueblo colombiano me recuerde como el general que, con usted, logró la victoria militar y empezó a construir esa paz estable y duradera que tanto anhelan los colombianos”, enfatizó.



Posteriormente, el presidente Santos dijo que “con mucho pesar” le aceptaba la renuncia, pero lo recordaría como uno de los uniformados que más entregó esfuerzos por el país.



“A usted, general, muchas gracias. A su señora, a sus hijas, sé lo difícil que es la vida de un militar, la familia tiene que hacer un enorme sacrificio, 41 años lleva en el Ejército, por eso también el agradecimiento a su esposa y sus hijas”, enfatizó.

