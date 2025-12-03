En vivo
Blu Radio  / Nación  / General Huertas evita suspensión de Procuraduría y sale “de permiso” por cinco días: dejó encargado

General Huertas evita suspensión de Procuraduría y sale “de permiso” por cinco días: dejó encargado

Aunque existe un fallo disciplinario en firme que ordena apartarlo del cargo por presuntos nexos con las disidencias de las Farc, el comandante del Comando de Personal continúa activo en la línea institucional y solo tramitó un permiso temporal.

Foto: Gobernación de Arauca
Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

