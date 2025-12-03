Blu Radio conoció que el general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional (COPER), no salió suspendido de la institución pese a que la Procuraduría General de la Nación profirió hace varios días el fallo disciplinario que ordena retirarlo temporalmente de su cargo. En lugar de acatar la decisión, que también cobija al director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, Huertas solicitó un permiso de cinco días, manteniendo en los hechos su condición de comandante y dejando en pausa la ejecución de la medida disciplinaria.

El fallo del Ministerio Público, que está en firme y ordena suspender a los funcionarios por tres meses por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, pedía al presidente Gustavo Petro aplicar de inmediato la sanción. Sin embargo, la suspensión no se ha materializado. Lo que sí ocurrió fue que el propio oficial gestionó un permiso temporal para ausentarse brevemente del cargo, lo que permitiría su regreso una vez cumplido el tiempo autorizado.

La decisión administrativa quedó consignada en la Resolución 001016 del 03 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, en la que se certifica que Huertas, “a través de oficio de fecha 02 de diciembre de 2025, solicita permiso por el término de 05 días”. El documento agrega que dicho permiso fue autorizado por el Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza dentro de las “Novedades de Personal”, habilitándolo entre el 3 y el 7 de diciembre de 2025 para atender “trámites de índole personal”.

General Huertas evita suspensión de Procuraduría y sale “de permiso” por cinco días: dejó encargado

General Huertas evita suspensión de Procuraduría y sale “de permiso” por cinco días: dejó encargado

En consecuencia, el Ejército procedió a encargar temporalmente al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón para asumir las funciones del Comando de Personal, “sin perjuicio de sus funciones como Director de Sanidad del Ejército Nacional”. Según la resolución, este encargo es estrictamente provisional, limitado al periodo del 3 al 7 de diciembre, lo que implica que Huertas retomaría su cargo en cuanto se cumpla el plazo del permiso.

Pese a la gravedad de las acusaciones de la Procuraduría, que apuntan a presuntas alianzas con la estructura residual comandada por alias ‘Calarcá’, el Ejército solo ha tramitado internamente una ausencia temporal del oficial, sin hacer referencia alguna a la suspensión ordenada por el órgano de control. La resolución no menciona el fallo disciplinario ni contempla una separación del cargo más allá de los cinco días solicitados por el propio general.

Publicidad

Mientras tanto, la suspensión que debía ejecutarse de inmediato sigue sin aplicarse, manteniendo un limbo institucional frente al rol de uno de los oficiales de mayor poder dentro del Ejército. Todo queda supeditado, al menos por ahora, al vencimiento del permiso: una vez pasen los cinco días, el general Juan Miguel Huertas volverá, en el papel, a sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.