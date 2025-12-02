MinDefensa ordena inspección a gestión de general Huertas tras suspensión de Procuraduría

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno activó un proceso interno de verificación y control frente a las actuaciones del general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, luego de que la Procuraduría General de la Nación profiriera un fallo disciplinario que lo suspende por presuntos vínculos con las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: suministrada

Sánchez explicó que, una vez el fallo fue remitido al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, como autoridad directamente implicada, se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Este proceso implica la recolección de elementos probatorios, así como la revisión formal de cada escalón institucional: el Comando del Ejército, el Comando General, el Ministerio de Defensa y, finalmente, la Presidencia de la República.

Según el ministro, el presidente Gustavo Petro ya dio la instrucción de adelantar sin demoras todos los trámites necesarios para cumplir la decisión disciplinaria y producir la suspensión.

Sin embargo, el ministro aclaró que este proceso administrativo corre paralelo a una medida adicional: la orden de realizar una inspección detallada sobre la gestión del general Huertas durante su permanencia en el cargo.



General Juan Miguel Huertas Foto: Gobernación de Arauca

La revisión abarcará todos los procedimientos bajo su responsabilidad desde agosto de este año, fecha en la que asumió funciones, hasta la actualidad. El objetivo, indicó Sánchez, es verificar la integridad de cada actuación y ofrecer garantías de que todo se desarrolló conforme a los protocolos establecidos dentro de la institución.

La inspección será adelantada por equipos técnicos del sector Defensa y tendrá un carácter exhaustivo, con el fin de despejar cualquier duda sobre posibles irregularidades en la administración del Comando de Personal. Según el ministro, esta verificación busca no solo cumplir con los lineamientos legales tras el fallo de la Procuraduría, sino también brindar transparencia y tranquilidad institucional en un momento en el que el caso ha generado preocupación dentro de las Fuerzas Militares.