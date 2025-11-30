Defensoría del Pueblo rechaza señalamientos de las disidencias de 'Calarcá' contra Noticias Caracol

La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia tras las recientes declaraciones del Estado Mayor Central liderado por alias 'Calarcá', en contra de Noticias Caracol a quienes señalan como un supuesto actor del conflicto armado.

Según el organismo, estas afirmaciones son “absolutamente inadmisibles”, desconocen principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y ponen en grave riesgo la integridad del equipo periodístico.

El ente de control recordó que, al catalogar a un medio de comunicación como actor del conflicto, las disidencias desconocen su condición de población civil protegida y vulnera el principio de distinción, eje central del DIH.

“La labor periodistica, en ocasiones incómoda para quienes están inmersos en las hostilidades, es esencial para el Estado de Derecho, y debe ser respetada integralmente por los actores del conflicto armado”, se lee en el comunicado.



En su pronunciamiento, la Defensoría solicitó al a las disidencias de alias 'Calarcá', retractarse de sus declaraciones, especialmente del señalamiento hecho al equipo que realizó la investigación emitida por Noticias Caracol el pasado 23 de noviembre.

Además, instó al Gobierno nacional, en particular al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a adelantar las medidas de prevención y protección necesarias frente a estas amenazas.

Finalmente, llamó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a exigir el cumplimiento estricto de los compromisos de respeto al DIH pactados en el más reciente ciclo de negociación.