General Huertas sigue firmando documentos en Ejército pese a suspensión: estos son algunos de ellos

El general Juan Miguel Huertas continúa ejerciendo sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación ya profirió el fallo disciplinario que lo suspende, junto al director de inteligencia del DNI, Wilmer Mejía, por sus presuntos vínculos con las disidencias lideradas por alias Calarcá.

La decisión, en firme desde hace varios días, ordena suspenderlos por tres meses y solicita al presidente Gustavo Petro hacer efectiva de inmediato la medida. Sin embargo, en la práctica, la suspensión no se ha ejecutado.

Prueba de ello es que el general Huertas continúa firmando documentos oficiales desde su despacho en el Comando de Personal. Blu Radio conoció la Resolución 00010073 del 1 de diciembre de 2025, en la que se notifica el retiro del servicio activo de un grupo de suboficiales por “Llamamiento a Calificar Servicios”. El documento aparece suscrito tanto por el general Huertas como por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lo que confirma que Huertas sigue participando en decisiones administrativas de alto nivel.

General Huertas sigue firmando documentos en Ejército pese a suspensión: este el uno de ellos

La situación genera preocupación al interior de la institución y en sectores que siguen de cerca las investigaciones relacionadas con los archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’, que salpicaron tanto a Huertas como a Mejía y derivaron en la sanción disciplinaria. La permanencia del general en el cargo, pese al fallo en su contra, deja en evidencia un vacío en la ejecución de las medidas disciplinarias.



Desde el Ejército señalaron que, hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha expedido el acto que formaliza la suspensión, requisito indispensable para apartar del cargo al general Huertas durante los tres meses establecidos por la Procuraduría. Mientras esto no ocurra, explican, el oficial continúa siendo el comandante del Comando de Personal y, por lo tanto, mantiene sus funciones intactas.