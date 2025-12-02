En vivo
General Huertas sigue firmando documentos en Ejército pese a suspensión: estos son algunos de ellos

Blu Radio tuvo acceso a una resolución de notificación de retiro de servicio activo de las Fuerzas Militares. La firma del general Juan Miguel Huertas aparece, a pesar de hacer una orden de suspensión a su cargo por parte de la Procuraduría.

General Huertas sigue firmando documentos en Ejército pese a suspensión: este el uno de ellos
General Huertas sigue firmando documentos en Ejército pese a suspensión: este el uno de ellos
Foto: captura de pantalla de NC
Por: Felipe García
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

