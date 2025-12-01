Persisten dudas sobre presunta infiltración de disidencias de 'Calarcá' en gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro sigue intentando genera confusión en torno al demoledor informe de Noticias Caracol del pasado 23 de noviembre, en el que reveló documentos y una entrevista que demostrarían la infiltración de las disidencias de las Farc, lideradas por alias 'Calarcá', en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia.

El presidente comenzó la semana diciendo que lo revelado por Noticias Caracol había surgido de informes de inteligencia o de información filtrada por la CIA, lo cual no es cierto, pues como lo confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo, los chats y los correos electrónicos publicados están en los más de 100 computadores y otros dispositivos electrónicos incautados a 'Calarcá' y otros criminales el 23 de julio de 2024, cuando fueron detenidos en flagrancia cometiendo varios delitos y posteriormente liberados por orden del Gobierno Nacional.

En su alocución del viernes pasado, el presidente Petro aseguró que los chats publicados por Noticias Caracol habían sido elaborados con Inteligencia Artificial y no eran copias de los chats sino conversaciones construidas. Eso no es cierto, además, el presidente en teoría hoy no tendría cómo hacer ese cotejo, porque ese material está en poder de la Fiscalía.

El presidente Petro dijo en la noche del viernes que el único detenido dejado en libertad tras el operativo del 23 de julio de 2024, había sido Alexander Díaz, alias “Calarcá”, en virtud de su papel como negociador de paz. Eso tampoco es cierto, toda vez que en esa oportunidad también quedaron en libertad Diana Rey, alias Erika, Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdomo y Erlinson Echavarría, alias Ramiro, tras una resolución firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo.



Adicionalmente, el presidente se preguntó el viernes en la noche si la palabra Huertas aparece o no en los documentos revelados por Noticias Caracol, lo cual fue respondido anoche por la Unidad Investigativa con la lectura textual de dos documentos en los que se menciona el apellido del general Juan Daniel Huertas, en posibles reuniones con disidentes de las Farc.

De lo que no habla el presidente Petro es de los presuntos vínculos del general Huertas con el ELN y con las disidencias de las Farc, pese a las cuales, él decidió reintegrarlo al servicio activo en julio de este año, tras haber apoyado su campaña a la presidencia en 2022 como militar retirado.

También resulta llamativo que el presidente Petro no haya dicho una sola palabra sobre las amenazas de las disidencias de las Farc por medio de un comunicado leído por alias Andrey, en contra de los periodistas de Noticias Caracol, a quienes declaró actores del conflicto tras el informe en el que se revelaron los presuntos nexos de los integrantes del grupo de 'Calarcá' con personas que hoy forman parte del gobierno de Gustavo Petro.

Finalmente, el presidente Petro no explicó por qué si el objetivo de los procesos de paz es desmontar los grupos criminales, por el contrario durante los últimos 16 meses las disidencias de alias Calarcá se han fortalecido, luego de haber sido detenidos y luego liberados sus principales cabecillas.