Blu Radio  / Opinión  / Persisten dudas sobre presunta infiltración de disidencias de 'Calarcá' en gobierno Petro

Persisten dudas sobre presunta infiltración de disidencias de 'Calarcá' en gobierno Petro

En su alocución del viernes pasado, el presidente Petro aseguró que los chats publicados por Noticias Caracol habían sido elaborados con Inteligencia Artificial y no eran copias de los chats sino conversaciones construidas. Eso no es cierto, además, el presidente en teoría hoy no tendría cómo hacer ese cotejo, porque ese material está en poder de la Fiscalía.

