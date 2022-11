General Montoya solicitará pruebas sobre declaraciones en su contra por falsos positivos

Blu Radio pudo conocer en primicia que el general (r) Mario Montoya y su defensa preparan un documento en el que solicitarán a la Jurisdicción Especial para la Paz pruebas sumarias sobre las declaraciones del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado en las que aseguró que Montoya pedía “solo sangre como resultado en las operaciones del Ejército”.

Vea también: El fantasma de los falsos positivos: editorial de Ricardo Ospina

Publicidad

Fuentes le confirmaron a Blu Radio que Montoya sostiene que el coronel Rincón, quien fue jefe de operaciones de la Brigada móvil 15, no tuvo nunca una relación de cercanía con la comandancia del Ejército en ese entonces.

La petición se hará en las próximas horas a la sala de reconocimiento y verdad de la JEP en la que el coronel Rincón hizo su versión en el caso 003 sobre ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

El argumento se basará en el acto legislativo 01 de 2016, es decir la Ley Estatutaria que ya está en firme y en la que se deja claro que además de las versiones de los comparecientes también deben presentarse pruebas sumarias.

Le puede interesar: Escándalo revelado por The New York Times complicó ascenso del general Martínez



Este es un aparte de las declaraciones del coronel a finales del año pasado, dadas a conocer en las últimas horas:

Publicidad

"Y la incidencia directamente del general Montoya eran: ¿Usted cuánto tiempo lleva? Le preguntó al coronel Santiago y a otros, ¿cuánto tiempo lleva en la unidad? Llevo tres meses. Y en esos tres meses, ¿cuántas muertes en combate lleva? No, no llevo ninguno, nos contestó. A los que contestaban no llevo ninguno, ¡Ya hay que relevarlo, hay que sacarlo de aquí, eso no me sirve a mí, me tiene que dar es muertos y resultados en combate!”.

Así mismo, dice el coronel Rincón que "para ese entonces, le preguntó al coronel Santiago Herrera que cuántas muertes en combate llevaba, tres muertes en combate, y me dijo: va un campanazo, a la próxima lo hago dar te baja y a todos esos que están allá atrás. Y entonces me vio y como él ya me conocía cuando estuvo en Santa Marta, me dijo que hubo Rincón, ahora sí está en la guerra ¿no? Ahora sí va a aportarle como debe aportarle, y si no, ahí sí toca darle de baja”.