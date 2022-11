General Nicacio Martínez tiene una indagación en Fiscalía por peculado

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, tiene una indagación preliminar en la Fiscalía 8 delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado.

Esto quiere decir que no ha sido llamado a responder como presunto responsable de ese delito porque los fiscales apenas están indagando sobre los hechos. Después, tendrían que decidir si hay mérito para llamarlo a responder o si, por el contrario, se archiva el proceso.



El proceso tiene que ver con una compulsa de copias que hizo a la Fiscalía, hace unos meses, un juez de Medellín, que pidió la entidad que investigue a oficiales del Ejército, dentro de los que está el general Martínez, por un supuesto desvío de fondos que pagan empresas mineras y consorcios al Ejército para que les presten seguridad en el transporte de explosivos usados en minería.





