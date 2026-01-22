En vivo
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

General Omar Yesid Moreno asume el CCOES, unidad élite de las Fuerzas Militares

El brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval recibió el mando del CCOES, una de las estructuras estratégicas en la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional.

