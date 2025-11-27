Gobierno confirma ascensos en Fuerzas Militares: nuevos generales, vicealmirantes y contralmirantes

El Gobierno oficializó una nueva ronda de ascensos en las Fuerzas Militares, una decisión que se tomó tras revisar las recomendaciones de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Con base en las normas constitucionales y el régimen de carrera establecido en el Decreto Ley 1790 de 2000, el ejecutivo escogió a los oficiales que avanzarán al grado inmediatamente superior dentro de la estructura militar.

Las recomendaciones fueron entregadas por cada fuerza en actas formalizadas entre septiembre y octubre de 2025, luego de evaluar perfiles, trayectoria, cursos, tiempo de servicio y requisitos específicos para ascender. Con esa información, el Comandante General de las Fuerzas Militares elevó la solicitud al Gobierno, que finalmente decretó los ascensos.

La decisión contempla grados que requieren aprobación del Senado, tal como ordena la Constitución. Una vez surtido ese paso, los ascensos empezarán a regir desde el 1 de diciembre de 2025.



Al grado de General o Almirante

• Reyna Niño Harry Ernesto

• Silva Rueda Carlos Fernando



Al grado de Mayor General o Vicealmirante

• Vargas Idarraga Raúl Fernando



• Giraldo Jiménez Walther Adrián

• Carrasquilla Gómez Carlos Enrique

• Bocanegra Bernal Federico

Publicidad

• Soto Sánchez José Bertulfo

• Mosquera Dueñas Juan Francisco Santiago Manuel José

• Olaya Quintero Rafael

Publicidad

• Bueno Pineda Ádilson Nevardo

• Salamanca Rodríguez Edgar Alexander

• Cabrera Martínez Norman Iván

• Oramás Maldonado Carlos Hernando

• Correa Duque Fernando

Al grado de Brigadier General o Contralmirante

• Esparza Guerrero José Luis

• Pinilla Acosta Juan Pablo

Publicidad

• Fernández Rojas Nelson Ricardo

• Jaramillo Muñoz Diego

• Aguirre Martínez Jorge Mario

Publicidad

• Rodríguez Pérez Édgar

• Cómbita Guzmán Javier Humberto

• Suárez Giraldo César Augusto

• Maje Gómez Gabriel Andrés

• Mena Mena Alex Jéfferson

• Medina Dial William Roberto

Publicidad

• Ardila Robles Hair

• López Mejía John Henry

• Navarro Carrascal Gustavo Adolfo

Publicidad

• Mejía Giraldo Evert Andrés

• Sanabria Gaitán Darío Eduardo

• Henao Bohórquez Jorge Andrés

• Callamand Andrade Rafael Leonardo

• Montañez Torres Jaime Leonardo

Los ascensos fortalecen la línea de mando en un momento clave para la reorganización interna de las Fuerzas Militares. Con estas designaciones, el alto mando inicia una nueva etapa marcada por relevos, nuevos liderazgos y una estructura adaptada a las necesidades operacionales del país.