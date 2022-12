Girón y Piedecuesta descartan, por el momento, el aislamiento de barrios

El alcalde del municipio de Girón, Carlos Román, explicó a BLU Radio que por el momento no se contempla el aislamiento de barrios o de zonas específicas, aunque el número de contagios ha venido subiendo de forma considerable.

“No, todavía no hemos pensado en aislar barrios, nosotros sí tenemos a las personas aisladas, las personas juiciosas en su casa, haciendo esta cuarentena, pero por el momento no hemos tomado esa decisión, esperamos que los casos no aumenten, que cada uno de nosotros se cuide y mantengan las medidas de bioseguridad”, explicó el alcalde Román.

De igual forma descartó esta posibilidad el alcalde del municipio de Piedecuesta, Mario José Carvajal, quien explicó que el manejo de la epidemia se está haciendo con una estrategia que involucra al área metropolitana de Bucaramanga y, en ese sentido, las decisiones que se acuerdan junto con la Gobernación de Santander.

“Nosotros no podemos desconocer que somos un conglomerado metropolitano que a diario nos comunicamos unos con otros y que tenemos la obligación de actuar en bloque, pero vamos a estar muy atentos porque próximamente tenemos una reunión con el gobernador para revisar la forma como hemos venido actuando frente al COVID-19”, manifestó el alcalde de Piedecuesta.

En este momento en Piedecuesta hay un total de 13 camas UCI de las cuales dos están ocupadas, sin embargo, el mandatario local explicó que cuentan con la oferta del Hospital Internacional de Colombia donde hay una reserva de 35 camas UCI que están listas para ser utilizadas cuando el pico llegue a su estado más alto en el área metropolitana de Bucaramanga.

En Girón hay 108 casos de COVID-19, mientras que en Piedecuesta hay 90 personas contagiadas.

