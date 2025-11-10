Gobernador de Arauca tras atentado: "Un tiro más y matan al conductor, yo iba por ese lado”

Después de ser víctima de un atentado a bala, cuando se dirigía del municipio de Fortul a Tame, en Arauca, el gobernador de este departamento, Renson Martínez Prada, entregó detalles al comandante departamental de Policía, coronel Carlos Antolinez. El mandatario regional indicó que fueron aproximadamente diez los impactos de bala que recibió el vehículo blindado.

“Desde donde nos dispararon hasta donde dejamos tirada la camioneta y nos cambiamos a otro carro fueron como diez kilómetros. Un tiro más y matan al conductor”, señaló.

Atacan a bala a Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca Foto: Gobernación de Arauca

El mandatario araucano además confirmó que fue gracias al blindaje del vehículo que lograron salir ilesos del atentado, en el que habrían recibido por lo menos diez impactos de bala, según versiones preliminares.

“Hoy no se trató de un araucano más. Hoy fue el gobernador de Arauca quien sufrió un atentado por parte de un grupo fuertemente armado en la entrada del sector de Tamacay, justo al cruzar el puente”, afirmó.



El gobernador Martínez indicó que, a pesar del atentado, continuará trabajando por su departamento. Minutos después del ataque siguió con la agenda que tenía prevista para este lunes en Tame, donde entregó declaraciones.

“Vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando por nuestro departamento como lo sabemos hacer. Y a esos delincuentes, a esos grupos armados que quieren seguir sembrando terror y destruyendo nuestro departamento, les decimos que no vamos a desistir ni a bajar la guardia, porque la gente buena en este departamento es más. Tenemos el apoyo de nuestra fuerza pública, el apoyo decidido de nuestro Ejército, de nuestra Policía, y porque los araucanos merecemos que en este territorio podamos vivir en paz algún día y gozar de esa tranquilidad”, aseguró.

En Arauca se vive una profunda crisis humanitaria como consecuencia de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona, y que se disputan el control territorial de las economías ilícitas, así como de los corredores de la droga y el narcotráfico.