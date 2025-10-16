Gobernador del Guaviare responsabiliza a la UNP por la seguridad de mandatarios locales

Luego de reunirse con delegados del Ministerio del Interior, el gobernador Yeison Rojas expresó su preocupación por la ausencia de medidas concretas que garanticen la protección de los mandatarios locales en medio del aumento de la violencia en la región.

“Yo quiero como gobernador hacer un llamado muy especial a los entes de control, al señor procurador, a la Defensoría. Y hoy hago públicamente responsable de la vida de los señores alcaldes del departamento y del gobernador a la Unidad Nacional de Protección, porque hemos en muchas ocasiones solicitado el acompañamiento que nos garantice las medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta alguna”, señaló el mandatario.

El pronunciamiento se dio días después del atentado con dron que sufrió el alcalde de Calamar, Farid Castaño, hecho que reavivó las alertas sobre la situación de orden público en el Guaviare. Según Rojas, el riesgo para los mandatarios locales ha crecido por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona.

“Venimos recibiendo amenazas desde el primer momento que asumimos el rol como alcaldes y nos pasó a todos los colegas del departamento y sé que a varios colegas del país. Desde el primer momento somos amenazados y somos objeto de riesgo y hoy lo que se ve es la materialización de estas amenazas”, manifestó Castaño.



Los mandatarios locales hicieron un llamado al Gobierno nacional para que los eventuales acuerdos con los grupos armados se hagan de manera responsable y no mientras estas estructuras continúan delinquiendo en el territorio.