En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobernadores respaldan suspensión temporal del decreto de emergencia económica

Gobernadores respaldan suspensión temporal del decreto de emergencia económica

Mandatarios departamentales aseguraron que la decisión de la Corte Constitucional protege la autonomía de los territorios y evita recortes en salud, educación y deporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad