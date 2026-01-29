Gobernadores respaldan suspensión temporal del decreto de emergencia económica

La decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica fue recibida con respaldo por parte de varios gobernadores del país, quienes advirtieron que la medida evita un fuerte golpe a las finanzas regionales y protege recursos clave para la inversión social.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como acertada y oportuna, al señalar que el decreto habría generado afectaciones directas en sectores esenciales.

Defender los recursos de los territorios es defender a nuestra gente, por eso recibimos como una decisión acertada y oportuna la suspensión provisional del decreto de emergencia económica Afirmó.

Toro explicó que la medida evita impactos negativos en programas financiados con rentas departamentales, especialmente en el pago del régimen subsidiado; en educación, como el PAE y el transporte escolar; y en el deporte.

Desde el Tolima, la gobernadora Adriana Magaly Matiz aseguró que respeta la independencia de la justicia y destacó el alcance constitucional de la determinación del alto tribunal. Matiz fue enfática en señalar que el decreto ponía en riesgo la autonomía regional.



“Más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, lo que aquí se mantiene es la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y deporte. El país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó que la suspensión provisional del decreto refuerza el papel de la corte como guardiana de la Constitución de 1991 y protege los recursos que permiten a los departamentos atender las necesidades de sus comunidades.

“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión de la Corte Constitucional, como garante de la separación de poderes, la independencia de la justicia y la verdadera autonomía de las regiones”, señaló.

Las reacciones se conocen luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender temporalmente los efectos del decreto de emergencia económica, mientras se pronuncia de fondo sobre su constitucionalidad, una decisión que ha sido interpretada por los gobernadores como un alivio para las finanzas territoriales y la inversión social en las regiones.

