Gobierno agiliza compra de aviones Gripen: listas las condiciones del contrato “offset”

El gobierno avanza en las tareas para concretar la compra de los aviones de combate Gripen de la empresa sueca Saab y para ello expidió el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 4155 y el decreto 1001 del 18 de septiembre de 2025.

Estos documentos son necesarios para establecer las condiciones de las partes involucradas, como el ministerio de Defensa y el ministerio de Comercio, del lado colombiano.

La primera sección del decreto 1001 establece los lineamientos de la compensación industrial, más conocido como Offset, que entregará la firma sueca al sector defensa colombiano.

Este compromiso se da teniendo en cuenta que todo contrato financiado con el Presupuesto General de la Nación para adquirir bienes o servicios militares y que supere los 3 millones dólares debe incluir cláusulas de compensación industrial.



“El contrato principal deberá indicar el porcentaje correspondiente a las compensaciones industriales en materia de defensa nacional, el cual no podrá ser menor a un 10 % del total de la obligación offset acordada entre las partes. Al porcentaje restante se le aplicarán los lineamientos y condiciones establecidos en la política sectorial para la implementación de acuerdos de cooperación industrial y social del Ministerio de Defensa”, dice el decreto.

Además, durante los primeros tres años desde la entrada en vigencia de este decreto, el porcentaje destinado al receptor será un 10% del total de la obligación acordada entre las partes y vencido este término, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Comercio evaluarán dicho porcentaje con base en los resultados de la implementación.

En esa línea, se deberá crear un Comité Asesor, integrado por representantes de los ministerios de Defensa y de Comercio, así como de los beneficiarios que definirá áreas prioritarias para las compensaciones y hará seguimiento y recomendaciones.

El decreto especifica los sectores en los que se pueden aplicar dichas compensaciones, principalmente transferencia de conocimiento, tecnología, proyectos especiales, capacitación de talento humano, desarrollo de capacidades industriales y asistencia técnica.

Esto incluye además una cooperación público-privada bajo alianzas como ‘joint ventures’, coproducción, licencias de producción, desarrollo de proveeduría local y certificaciones internacionales.

Con estas claridades, el gobierno insta al ministerio de Defensa a informar al ministerio de Comercio sobre la firma de los contratos principales dentro de los dos meses siguientes.

Y reiteró, que este acuerdo de offset es complementario a la compra principal (aviones) y no puede condicionar ni alterar las especificaciones de este, sino que se implementa en paralelo y los costos de estructuración y operación de proyectos no se descuentan del valor de la obligación Offset.

“Por regla general, deberán primar las consideraciones relacionadas con el bien o servicio principal a adquirir y no se debe, por tanto, anteponerse a este pues es complementario a la adquisición y no al contrario. (...) De igual forma, las consideraciones no podrán incidir en los estudios tendientes a definir las características del principal requeridas por el sector defensivo”, puntualizó el decreto.