Gobierno anuncia plan urgente por atentados contra guardianes del Inpec

En respuesta a los recientes atentados contra integrantes del cuerpo de custodia del Inpec, el Gobierno nacional convocó a una reunión urgente de alto nivel en la que participaron los ministros de Justicia y de Defensa, Eduardo Montealegre y Pedro Sánchez, junto a las principales autoridades de seguridad e investigación criminal del país.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional presentaron avances de las investigaciones y revelaron que los atentados estarían relacionados con acciones de grupos criminales que operan de manera articulada. Sin embargo, para no comprometer las investigaciones, las hipótesis se mantendrán bajo reserva.

Entre las conclusiones del encuentro, se destaca la creación de un grupo especial de investigación entre Fiscalía y Policía, la implementación de una estrategia de protección reforzada para guardianes del Inpec y el fortalecimiento de la seguridad en los perímetros carcelarios.

“Las organizaciones involucradas en los atentados fueron declaradas objetivo de alto valor y, por tanto, se priorizará su persecución y el desarrollo de las investigaciones”, se lee en las conclusiones del encuentro.



Además, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información que permita identificar a los autores materiales o determinadores de los atentados. Las denuncias podrán hacerse a través de la línea 157, con garantía absoluta de confidencialidad.

ministros de Justicia y de Defensa, Eduardo Montealegre y Pedro Sánchez Foto: suministrada

Frente a la situación, el Gobierno anunció un proyecto para implementar una política criminal centrada en la seguridad carcelaria, que incluirá nuevas tecnologías para evitar que se cometan delitos desde las cárceles y proteger la vida de los funcionarios penitenciarios.

Desde el Ministerio de Justicia se indicó que se tomarán medidas para evitar que decisiones judiciales arbitrarias interfieran con el avance de estas investigaciones.

En la reunión también estuvieron presentes el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán; el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez; la fiscal delegada de Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; y el fiscal delegado para la criminalidad organizada, Juan Carlos Arias, entre otros funcionarios.