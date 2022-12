Gobierno busca mayor consenso para primer debate de reforma política

El Gobierno Nacional se reunió por cerca de siete horas con los ponentes de la reforma política para intentar concertar el texto de la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes.

Aunque el ministro Interior, Guillermo Rivera, había expresado la intención del Ejecutivo de presentar el articulado a discutir la próxima semana, la primera conclusión es que el tema tardará un par de días más.

La financiación de las campañas políticas y los cambios en la organización electoral son solo algunos de los temas en los que, hasta el momento, el Gobierno no ha logrado poner de acuerdo a los partidos.

"Queremos radicar la ponencia una vez hayamos logrado el mayor consenso posible para que este proyecto pueda ser aprobado en la Comisión Primera de la Cámara. Hay un tema sobre el cual ya hay consenso: la lista cerrada entraría en vigencia en el año 2022 y para las elecciones de 2018 y 2019 vamos a buscar un régimen de transición", explicó Rivera.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, indicó que, estando tan cerca de unas elecciones, "hay que ser muy prudente a la hora de cambiar las reglas de juego porque esto puede herir la confianza en las reglas de juego democrático de un país". Lara dijo, son embargo, que aunque hay posiciones encontradas hay voluntad de diálogo.

Otros parlamentarios presentes en la reunión se mostraron preocupados por el futuro de la Reforma, la cual es parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz con las Farc. Para Alirio Uribe (Polo Democrático) no hay suficiente voluntad para aprobar los cambios propuestos.

"Desde mi punto de vista no veo la siguiente voluntad, ni en el Gobierno ni el Congreso, de autoreformarse para cambiar las reglas de juego de la vida política del país. Si no hay una gran movilización social, si los medios de comunicación no hacen observación detallada y detenida de esto, creo que la reforma política va a ser una frustración", afirmó.

La próxima semana el ministro Rivera retomará las reuniones con distintas bancadas para seguir construyendo el texto final.