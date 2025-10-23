Gobierno estaría evaluando nuevo remezón ministerial; saldrían minvivienda y la canciller

En una mañana marcada por la tensión, el presidente Gustavo Petro estaría valorando un cambio profundo en su equipo de Gobierno: dos ministras saldrían del gabinete en lo que se perfila como un nuevo remezón ministerial.

Los nombres que más suenan son los de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas, y la canciller de la República, la señora Rosa Yolanda Villavicencio, así lo confirmó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

La razón de fondo sería el episodio del consejo de ministros televisado del martes pasado, en el que Rivas confrontó al mandatario públicamente sobre la ejecución presupuestal de su cartera.

La ministra le recordó al presidente que lo había informado previamente de la crisis en agua potable, saneamiento básico y vivienda social, y cuestionó que la firma del COMPES para adquirir los aviones Gripen se priorizara frente a esas urgencias. En ese escenario, el jefe de Estado la habría enfrentado con mayor severidad de lo habitual, lo que encendió las alarmas sobre su continuidad.



Ministra de Vivienda Helga Rivas en consejo de ministros. Foto: Presidencia

En paralelo, la canciller Villavicencio estaría también con la cuenta regresiva. Según el reporte, el jefe de Estado expresó molestia por la falta de una interlocución diplomática adecuada, señalando que Colombia carece de embajador en Washington y que su política exterior “no está siendo defendida”. En ese sentido, el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, también figura entre quienes podrían abandonar el cargo.

Hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio formal, pero la evaluación ya está en curso. El presidente estaría analizando los nombres de reemplazo para ambos cargos: para el Ministerio de Vivienda se apunta a una mujer cercana al proceso político del M-19 que conoce de hábitat y ciudad, mientras que para la Cancillería se busca “una persona con peso”, capaz de tener visa diplomática e interlocución de alto nivel con Washington.

Este movimiento se produce en un momento clave para la administración Petro, que se encuentra en la recta final de su periodo. La salida de dos ministras tan visibles podría ser interpretada como un intento de dar un giro a la gestión ante críticas de burocratismo, lentitud e incumplimiento en metas sociales tan urgentes como el acceso al agua y la vivienda digna.

Si los rumores se confirman, el aparato mediático se activará en las próximas horas con la reorganización del gabinete. El anuncio formal podría llegar en los próximos días, lo que pondría en movimiento un nuevo reordenamiento ministerial que puede tener impacto en la estabilidad política del Gobierno.

De esta manera, el presidente Petro estaría moviendo ficha en el tablero ministerial, pues salen la ministra de Vivienda y la Canciller, con el que se busca marcar un nuevo rumbo antes de que arranque el tramo decisivo de su administración.