Gobierno expide decreto para financiar infraestructura en universidades afectadas por la emergencia

Gobierno expide decreto para financiar infraestructura en universidades afectadas por la emergencia

Ante la emergencia económica, social y ecológica declarada en varias regiones del país, el Gobierno expidió un nuevo decreto con el que autoriza que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa apoye obras, adecuaciones y dotación en instituciones de educación superior afectadas.

