Gobierno expide decreto para financiar infraestructura en universidades afectadas por la emergencia

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0227 del 5 de marzo de 2026, mediante el cual adopta medidas relacionadas con la infraestructura educativa en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada en parte del territorio nacional.

La norma establece cambios en el funcionamiento del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), un mecanismo del Ministerio de Educación que se encarga de financiar proyectos para la construcción, adecuación y dotación de espacios educativos.

Con el nuevo decreto, este fondo podrá intervenir también en proyectos relacionados con instituciones públicas de educación superior en los territorios que hacen parte de la emergencia. Antes de esta decisión, su campo de acción estaba concentrado principalmente en la educación inicial, preescolar, básica y media.

El decreto señala que el FFIE podrá financiar proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura física y digital que sean necesarios para atender las afectaciones en universidades públicas de los departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia.



La medida busca facilitar la recuperación o habilitación de espacios académicos que resultaron afectados por los eventos climáticos que motivaron la declaratoria de emergencia en el país. Entre las acciones previstas están intervenciones en instalaciones educativas y la reposición de dotación necesaria para el funcionamiento de las instituciones.

Según el Gobierno, la decisión se toma luego de reportes sobre daños en sedes educativas y afectaciones a estudiantes y trabajadores del sistema educativo en varias regiones.

El decreto también establece que los proyectos que se desarrollen bajo esta medida deberán contar con mecanismos de supervisión e interventoría para su ejecución.