Gobierno implementará medidas por acciones criminales del ELN en Arauca

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, reprochó los hechos de violencia contra el gremio de los arroceros en el departamento de Arauca por extorsiones que está realizando el ELN en esa región del país.

Publicidad

“No les puede caber la menor duda a los araucanos que la fuerza pública va a tomar acciones y va a estar a la ofensiva contra estos frentes que presuntamente pertenecen al ELN y que presuntamente habrían privado de la libertad a los empresarios del arroz”, señaló.

Rivera sostuvo que el Gobierno está al tanto de la situación para ofrecer garantías de seguridad a los empresarios y habitantes del Arauca para que puedan realizar sus labores de comercio y movilidad.

Publicidad

“Se van a tomar las medidas, vamos a conversar con las autoridades locales y en general los habitantes de Arauca pueden tener la tranquilidad de que este Gobierno va a actuar contra estos fenómenos delictivos de los que han venido hablando”, expresó.

Publicidad

El viceministro reiteró que el Estado colombiano no va a ceder ante las pretensiones del ELN y que no habrá un diálogo de paz con ese grupo insurgente hasta que no cese el secuestro y otros delitos que terminan afectando a los ciudadanos y la economía del país.