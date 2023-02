Gobierno insiste en que sí hubo entrampamiento en contra de las Farc durante el proceso de paz

Desde Neiva, la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) , Alejandra Miller, quien se reunió con reincorporados, fue enfática en señalar que, si hubo entrampamientos al proceso de paz, lo que llevo a que varios excombatientes retomaran las armas.

”Si hubo entrampamientos, la Comisión de la Verdad tiene documentado el caso del entrampamiento y esos son temas que contribuyeron a que estas personas tomaron la decisión equivocada mi juicio de rearmarse”, reveló la directora de la ARN.

La funcionaria aseguró que en el marco de la paz total se les debe dar una segunda oportunidad a quienes firmaron la paz y retomaron las armas, pues, según ella, el no aceptar que la guerrilla liderada por Iván Márquez es un grupo armado político, es insistir en mantener una guerra que afecta al país marginalizado de siempre.

Igualmente hizo referencia a cuáles podrían ser las condiciones para quienes decidan hacer parte del nuevo diálogo de paz.

”Yo no creo que se pueda ser rebelde solamente una vez en la vida o por decisión judicial, es decir, ahí hay una plataforma política, yo no me imagino que Iván Márquez decida entrar a un proceso de sometimiento después de qué ha estado 30 o 40 años en la guerra alrededor de un tema político. Entonces yo creo que si tenemos que tratar de flexibilizar el pensamiento en ese sentido porque los que están bajo las balas son las comunidades”, aseguró la funcionaria.

Por su parte, según Miller, el tema de seguridad es realmente grave para el proceso de paz y un mensaje que puede ser negativo para los procesos venideros en marco de la Paz total

En el país desde la firma del proceso de paz, 354 excombatientes han sido asesinados, lo que según la directora de la ARN, se deben tomar medidas más estructurales porque “si no son pañitos de agua tibia”.

Por último, hizo un llamado para que la sociedad acoja el proceso de paz y también a mejorar los niveles de seguridad de los firmantes en cada uno de los territorios.

”El tema de la reincorporación comunitaria es fundamental para elevar los niveles de protección de los excombatientes, se debe avanzar en que sea la sociedad la que acoja el proceso de reincorporación y no el reincorporado. Se necesita que la sociedad trabaje procesos sociales y comunitarios que pongan en el centro la reconciliación de la sociedad”, puntualizó.

