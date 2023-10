Gobierno Petro no vetará participación de Huawei en subasta para la operación del 5G en Colombia

A pocas horas de conocerse la resolución definitiva del Ministerio de las TIC , que establece las condiciones para el uso del espectro y la subasta 5G en Colombia en los próximos 20 años, Blu Radio conoció que el Gobierno nacional no vetará la participación de la empresa china Huawei en este proceso.

“Nosotros tenemos que cumplir la ley, en Colombia es muy clara y es la ley de neutralidad tecnológica, hace 10 años Colombia construyó una que fue aprobada por el Congreso que dice que nosotros no podemos vetar una tecnología por el origen. Las tecnologías se utilizan de acuerdo al bien del país y nosotros no podemos decir si son chinos, gringos o europeos, ese es un tema que, desafortunadamente hay países que lo han tomado por temas políticos, pero con Colombia no podemos dar esa discusión porque hay una ley que prohíbe eso. Yo como funcionario público tengo que cumplir la ley de neutralidad tecnológica”, dijo el ministro Mauricio Lizcano. Mauricio Lizcano.

Este anuncio es importante por cuenta del pulso geopolítico que se libra entre Estados Unidos y China para implementar tecnología del país asiático en Latinoamérica. Para el Gobierno estadounidense, la entrada de compañías chinas a la región en la implementación de la tecnología 5G representa un riesgo de seguridad de la información.

Además, Estados Unidos acusó a Huawei de ser la estrategia del gobierno chino para espiar a otros gobiernos aliados en América Latina.

Publicidad

Colombia, ha sido históricamente un aliado fundamental de los Estados Unidos, por eso la posible participación de Huawei, una empresa china, en la subasta del 5G en Colombia y su implementación es un hecho, por lo menos, llamativo frente a las posiciones que ha tenido el Gobierno estadounidense frente al tema.

Vea también