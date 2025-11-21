Gobierno propone que ser colombiano y mayor de 25 años baste para ser embajador o cónsul

Función Pública tiene listo un borrador de decreto que eliminaría varios de los requisitos actualmente exigidos para ser embajador o cónsul, modificando un decreto vigente desde 2015.

“En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencian profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años”, se lee en el documento.



Sindicatos de Cancillería rechazan iniciativa

La iniciativa encendió las alertas entre los sindicatos de la Cancillería, que preparan un comunicado para rechazar la propuesta al considerar que crea una desventaja frente a los funcionarios de carrera diplomática.

Camilo Vizcaya, presidente de Asodiplo, afirmó que la medida representa “una reducción absoluta de los requisitos para ser embajador o cónsul general”. Recordó que quienes alcanzan estos cargos dentro de la carrera diplomática “debe haber cursado al menos 25 años, realizado exámenes de ascenso y actualización”, por lo que ven una “inequidad” frente a los embajadores actuales.

"Y entonces al ver este tipo de proyectos normativos nos preocupa porque estamos entonces improvisando y dándole la batuta del más alto nivel de la diplomacia colombiana a personas que posiblemente no van a tener los requisitos, la preparación, la experiencia que se requiere y eso lo que hace entonces es desmejorar naturalmente la diplomacia colombiana y nos pone en desventaja frente a los demás cuerpos diplomáticos del mundo”, agregó.



Según Vizcaya, mientras hoy los nombrados por el presidente deben acreditar una carrera profesional, maestría y una segunda lengua, el borrador solo exige ser mayor de 25 años. “Es preocupante, más cuando estamos en una campaña y existe el riesgo de que esto se utilice con fines políticos”, agregó.

El presidente de Unidiplo señaló que esperarán el periodo de comentarios del decreto y advirtió que, si es firmado, emprenderán acciones judiciales.