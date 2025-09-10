Gobierno reconoce al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado

El Gobierno Nacional oficializó, a través de una resolución, el reconocimiento del Clan del Golfo como un Grupo Armado Organizado (GAO). La medida se da en medio de las conversaciones que se desarrollan en Catar.

El documento establece que este reconocimiento se enmarca en un espacio de conversación socio-jurídico, con una agenda orientada a pactar un cese de hostilidades, reducir las afectaciones a la población civil y, eventualmente, garantizar el tránsito de los combatientes hacia la legalidad.

Según la Ley 1908 de 2018, para identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado se tendrán en cuenta que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública, en áreas del territorio nacional para sostener operaciones militares continuas y coordinadas.

BLU Radio. Tres muertos por combates entre Ejército y Clan del Golfo en Ituango / Foto: Ejército

La decisión no implica el otorgamiento de estatus político ni tampoco la suspensión de las operaciones militares. Las fuerzas armadas mantendrán la ofensiva, y las investigaciones judiciales seguirán en curso.

Sin embargo, el cambio de estatus sí implica que, bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH), este grupo será tratado como actor en un conflicto armado interno, lo que habilita reglas más claras para eventuales acuerdos humanitarios, verificaciones internacionales y compromisos de respeto a la población civil.