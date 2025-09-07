Golpe al Clan del Golfo: Ejército y Policía abatieron a alias 'Frank' en el sur de Bolívar

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, fue abatido en zona rural de San Martín de Loba, sur de Bolívar, alias 'Frank', cabecilla urbano del Clan del Golfo y uno de los criminales más buscados en ese departamento.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, confirmó que el operativo se logró gracias a un trabajo de investigación criminal e inteligencia que permitió ubicar al delincuente, quien tenía una trayectoria de violencia ligada a asesinatos de firmantes de paz, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública en la región del Magdalena Medio.

“Con este resultado se debilita la estructura del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Alias ‘Frank’ era un delincuente terrorista responsable de asesinatos, extorsiones y del control del microtráfico en varios municipios”, señaló el general Triana.

La Policía, en coordinación con el Ejército, abatió a alias 'Frank', cabecilla del Clan del Golfo, en zona rural del sur de Bolívar. Hacía parte del cartel de los más buscados, así lo confirmó el mayor general Carlos Fernando Triana, director de Policía Nacional. #VocesySonidos pic.twitter.com/wu10ODHHe9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 7, 2025

Alias ‘Frank’ tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado, expedida en noviembre de 2024 por un juzgado de Cartagena. Según las autoridades, era el heredero de la dinámica criminal que había liderado su madre, alias ‘Celeste’, capturada en agosto del mismo año en San Pablo (Bolívar) por el mismo delito.

Con más de ocho años de trayectoria en el Clan del Golfo, este cabecilla se encargaba de coordinar la producción y tráfico de estupefacientes, además de extorsionar a comerciantes y campesinos en municipios como San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar.

Alias ‘Frank’ estaba vinculado a procesos judiciales por al menos tres homicidios, entre ellos el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortés, ocurrido en marzo de 2018. Además, coordinaba el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en los municipios de San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba.

Durante el enfrentamiento también fue abatida su compañera sentimental, conocida con el alias de ‘La Veneca’. En la acción fueron incautados dos fusiles, munición, equipos de comunicación, material de intendencia y propaganda alusiva al Clan del Golfo.

Las autoridades destacaron que este golpe representa un debilitamiento significativo para esa estructura criminal que mantiene presencia en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.